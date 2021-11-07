رئيس الوزراء العراقى ينجو من محاولة اغتيال

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية فى بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته فى المنطقة الخضراء ببغداد"، لافتا إلى أن "الرئيس لم يصاب بأى أذى وهو بصحة جيدة."

وأضافت، أن "القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".

وعقب الهجوم الفاشل، نشر الكاظمى تغريدة على حسابه على الإنترنت طمأن فيها الشعب العراقى على وضعه الصحي.