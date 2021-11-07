المكسيك تعلن تسجيل 3574 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 261 وفاة جديدة بفيروس كورونا و3574 إصابة إضافية يوم السبت، مما يرفع العدد الرسمى الإجمالى للوفيات فى البلاد إلى 289674 وإجمالى الإصابات إلى ثلاثة ملايين و825404 منذ بدء الجائحة.





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