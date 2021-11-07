مسؤول أمني عراقي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال الكاظمي

كشف رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، سعد معن، تفاصيل تتعلق بمحاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني، سعد معن إن "الاعتداء على منزل رئيس الوزراء تم بثلاث طائرات مسيرة".
وأشار المسؤول العراقي إلى أن "القوات الأمنية أسقطت طائرتين بينما تمكنت الثالثة من تنفيذ الاعتداء".
واستهدفت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد في ساعة مبكرة من صباح الأحد، فيما وصفه الجيش العراقي بأنه "محاولة اغتيال"، لكنه قال إن الكاظمي نجا دون أن يصاب بأذى.
الهجوم، الذي قالت مصادر أمنية إن عددا من أفراد قوة الحرس الشخصي للكاظمي أصيب فيه، جاء بعد أن تحولت احتجاجات في العاصمة العراقية على نتيجة الانتخابات العامة المبكرة الشهر الماضي إلى أعمال عنف.
والجماعات التي تقود الاحتجاجات وتشكو من نتيجة انتخابات أكتوبر هي جماعات شديدة التسليح مدعومة من إيران، والتي فقدت الكثير من قوتها داخل البرلمان في هذه الانتخابات.
وتزعم هذه الجماعات، المدعومة من إيران، حدوث مخالفات في التصويت وفرز الأصوات.
ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم على منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء.
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