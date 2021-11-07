إسرائيل تشدد على رفضها فتح قنصلية أمريكية لفلسطين فى القدس

جدة - نرمين السيد - شددت دولة الاحتلال الإسرائيلى، أمس السبت، على معارضتها العلنية لخطة إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن عادة افتتاح قنصلية أمريكية للفلسطينيين فى القدس. وقالت إسرائيل إن "مثل هذه البعثة يجب أن تكون فى الضفة الغربية المحتلة".





وكانت إدارة الرئيس بايدن أعلنت أنها "ستعيد فتح القنصلية"، فى محاولة لمصالحة الفلسطينيين، رغم أنها لم تحدد موعدًا لذلك. وبحسب الصحف العبرية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت: "موقفى الذى عُرض على الأمريكيين.. أنه لا يوجد مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين فى القدس. نحن نعبر عن رأينا بثبات وبهدوء وبدون استعراض". واقترح وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لابيد، الذى كان يقف إلى جانب بينيت، إعادة فتح القنصلية فى مقر الحكومة الفلسطينية فى رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

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