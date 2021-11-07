برهم صالح: الاعتداء الإرهابى الذى استهدف الكاظمى جريمة نكراء بحق العراق

جدة - نرمين السيد - علق الرئيس العراقى برهم صالح، على محاولة الاغتيال الفاشلة التى استهدفت رئيس الوزراء، قائلا إن "الاعتداء الإرهابى الذى استهدف الكاظمى تجاوز خطير وجريمة نكراء بحق العراق".





كما دعا صالح إلى وحدة الموقف فى مواجهة "الأشرار المتربصين" بعد محاولة اغتيال الكاظمى، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية. ونجا الكاظمى من محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، استهدفت مقر إقامته فى العاصمة العراقية بغداد، فى الساعات الأولى من اليوم، حسبما أعلنت السلطات الرسمية.

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