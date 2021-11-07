عشرات الآلاف يتظاهرون فى فرنسا ضد التصريح الصحى

جدة - نرمين السيد - وكان البرلمان الفرنسى سمح، أول أمس الجمعة، باللجوء إلى التصريح الصحى حتى 31 يوليو، بعد تصويت الجمعية الوطنية فى أجواء متوترة على مشروع قانون "اليقظة الصحية" الذى تم إقراره بتأييد 118 صوتًا ومعارضة 89 صوتًا، وامتناع نائب واحد عن التصويت.

ووفقًا لـ"فرانس برس"، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 28920 متظاهرًا خرجوا أمس السبت، ضد التصريح الصحى، حيث أحصت الوزارة 165 تحركًا فى كافة الأراضى الفرنسية، مع 3240 متظاهرًا فى باريس، حيث تلقت مديرية الشرطة بلاغًا عن وجود مسيرتين.

وكانت التعبئة بدأت منذ منتصف يوليو، وسجلت تراجعًا منتظمًا منذ يوم 7 أغسطس، حين شهدت ذروتها مع 237 ألف متظاهر، بحسب أرقام السلطات.

وبحسب الوكالة، تسجل أعداد إصابات كورونا ارتفاعًا فى فرنسا مع حلول فصل الشتاء، ومن المنتظر أن يلقى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الثلاثاء المقبل، كلمة فى هذا الشأن، على هامش اجتماع لمجلس الدفاع الصحى.

وأعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة الجمعة تسجيل 8998 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث بلغ معدل الإصابة 2.4% خلال الأيام السبعة الأخيرة، ارتفاعًا من 1.9% فى الأسبوع الماضى.