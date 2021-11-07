الأمم المتحدة تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى

جدة - نرمين السيد - أدانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة فى العراق، اليوم الأحد، بأشد العبارات، محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، معربة عن ارتياحها لنجاته من الهجوم الذى استهدف مقر إقامته فى بغداد.





وفى بيان لها، قالت البعثة: "يجب منع الإرهاب والعنف والأعمال غير القانونية من تقويض استقرار العراق، وحرف مسار عمليته الديمقراطية". كما ضمت البعثة الأممية صوتها إلى صوت رئيس الوزراء العراقى، داعية إلى الهدوء وضبط النفس، كما طالبت بتحمل مسؤولية خفض التصعيد والدخول فى حوارٍ لتخفيف التوترات السياسية، وتعزيز المصلحة الوطنية للعراق.

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