الكاظمى بعد محاولة اغتياله: «أنا بخير وصواريخ الغدر لن تثبط عزيمتنا»

جدة - نرمين السيد - نشر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى، تغريدة عبر موقعه الرسمى على "تويتر"، فجر اليوم الأحد، فى أعقاب محاولة اغتياله، قال فيها "أنا بخير والحمدالله وسط شعبى، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".





وأضاف رئيس الوزراء العراقى: "صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتزّ شعرة فى ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه"، فى وقت تشهد فيه البلاد توترًا سياسيًا إثر الانتخابات النيابية المبكرة. ونجا الكاظمى من محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، استهدفت مقر إقامته فى العاصمة العراقية بغداد، فى الساعات الأولى من اليوم، حسبما أعلنت السلطات الرسمية.

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