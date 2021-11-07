عقوبة مخالفة عدم حمل رخصة قيادة في السعودية وطريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

تعتبر عقوبة مخالفة عدم حمل رخصة قيادة في السعودية من العقوبات الهامة؛ حيث أن الرخصة هي التي تخول للسائق السير على الطرق في أمان دون توقيفه من قبل السلطة المعنية بذلك، وهو الأمر الذي يستلزم الغرامة كنوع من العقاب، كما تندرج تلك المخالفة في جدول المخالفات المرورية رقم 2 في نظام المرور الجديد، والذي أصدرته الحكومة في السعودية وبدأت العمل به في يوليو 2020؛ لذا يجب معرفة قيمة الغرامات عن مخالفة عدم حمل رخصة القيادة، وطريقة الاستعلام عن المخالفة، وكذلك يمكنكم معرفة عقوبة عكس السير في السعودية تجنباً للوقوع في المخالفة.عقوبة مخالفة عدم حمل رخصة قيادة في السعودية
وضعت وزارة الداخلية السعودية، متمثلة في إدارة المرور، جداول المخالفات المرورية وفقَا لنظام المرور الجديد، حيث يمكن من خلال هذه الجداول معرفة نوع المخالفة والعقوبة الناجمة عنها كما قد تصل قيمة الغرامة المالية، عن مخالفة عدم حمل الرخصة وقت القيادة، إلى 10 ألاف ريال، وفي بعض الأحيان قد تصل العقوبة إلى حكم بالسجن، وربما السجن والغرامة معًا.
وعند قيادة السائق الذي لا يحمل رخصة القيادة، فإنه عند توقيفه من قبل لجان الطريق وسؤاله عن الرخصة، يتم تسجيل مخالفة، كما قد تشتمل العقوبة على هذه المخالفة على حجز السيارة حتى إحضار الرخصة. وجدير بالذكر، أنه وفق التعديلات الجديدة لنظام المرور، فإن التهرب من سداد قيمة الغرامة خلال المهلة المحددة، ربما يتسبب في الإحالة إلى المحاكمة، حيث يتم فرض العقوبة وتنفيذها عن طريق السجن بدلًا من الغرامة المالية.مخالفة عدم الحصول على رخصة قيادة
- تبلغ قيمة الغرامة المفروضة على القيادة دون استخراج رخصة بحد أدنى حوالي 500 ريال.
- بينما الحد الأقصى للغرامة على هذه المخالفة قد يصل إلى 900 ريال أو الحبس من 10 أيام حتى شهر.
- كما يستلزم الأمر أحيانًا تطبيق كلا العقوبتين معًا.
- كذلك يكون الحال عند قيادة مركبة برخصة لا تناسبها من حيث النوع والحجم، حيث تتراوح الغرامة في هذه الحالة من ألف إلى ألفي ريال سعودي.
- كما تعرض القيادة برخصة غير سارية صاحبها لغرامة مالية تتراوح بين 300- 500 ريال سعودي.
بعد التعرف على عقوبة مخالفة عدم حمل رخصة قيادة في السعودية يمكن لأي مواطن أو مقيم الاستعلام عن المخالفات المرورية المقيدة ضده، وذلك عبر منصة أبشر بالخطوات التالية:
- الذهاب إلى رابط أبشر.
- ومن ثم، إدخال البيانات الخاصة بحساب المستخدم، وتسجيل الدخول.
- كما سيتم تلقي رمز تأكيد يجب إدخاله، ثم الانتقال إلى المرور.
- كذلك يجب النقر على الاستعلامات، ومنها اختيار “استعلام عن مخالفات المرور”.
- ثم ينبغي إدراج البيانات المطلوبة، والنقر على “الاستعلام”.
- وسوف تظهر شهادة قيد المخالفات، وقيمة كل مخالفة، ومواعيد وطرق السداد إلكترونيًا.
الوسوم
تعتبر عقوبة مخالفة عدم حمل رخصة قيادة في السعودية من العقوبات الهامة؛ حيث أن الرخصة هي التي تخول للسائق السير على الطرق في أمان دون توقيفه من قبل السلطة المعنية بذلك، وهو الأمر الذي يستلزم الغرامة كنوع من العقاب، كما تندرج تلك المخالفة في جدول المخالفات المرورية رقم 2 في نظام المرور الجديد، والذي أصدرته الحكومة في السعودية وبدأت العمل به في يوليو 2020؛ لذا يجب معرفة قيمة الغرامات عن مخالفة عدم حمل رخصة القيادة، وطريقة الاستعلام عن المخالفة، وكذلك يمكنكم معرفة عقوبة عكس السير في السعودية تجنباً للوقوع في المخالفة.عقوبة مخالفة عدم حمل رخصة قيادة في السعودية
وضعت وزارة الداخلية السعودية، متمثلة في إدارة المرور، جداول المخالفات المرورية وفقَا لنظام المرور الجديد، حيث يمكن من خلال هذه الجداول معرفة نوع المخالفة والعقوبة الناجمة عنها كما قد تصل قيمة الغرامة المالية، عن مخالفة عدم حمل الرخصة وقت القيادة، إلى 10 ألاف ريال، وفي بعض الأحيان قد تصل العقوبة إلى حكم بالسجن، وربما السجن والغرامة معًا.
وعند قيادة السائق الذي لا يحمل رخصة القيادة، فإنه عند توقيفه من قبل لجان الطريق وسؤاله عن الرخصة، يتم تسجيل مخالفة، كما قد تشتمل العقوبة على هذه المخالفة على حجز السيارة حتى إحضار الرخصة. وجدير بالذكر، أنه وفق التعديلات الجديدة لنظام المرور، فإن التهرب من سداد قيمة الغرامة خلال المهلة المحددة، ربما يتسبب في الإحالة إلى المحاكمة، حيث يتم فرض العقوبة وتنفيذها عن طريق السجن بدلًا من الغرامة المالية.مخالفة عدم الحصول على رخصة قيادة
- تبلغ قيمة الغرامة المفروضة على القيادة دون استخراج رخصة بحد أدنى حوالي 500 ريال.
- بينما الحد الأقصى للغرامة على هذه المخالفة قد يصل إلى 900 ريال أو الحبس من 10 أيام حتى شهر.
- كما يستلزم الأمر أحيانًا تطبيق كلا العقوبتين معًا.
- كذلك يكون الحال عند قيادة مركبة برخصة لا تناسبها من حيث النوع والحجم، حيث تتراوح الغرامة في هذه الحالة من ألف إلى ألفي ريال سعودي.
- كما تعرض القيادة برخصة غير سارية صاحبها لغرامة مالية تتراوح بين 300- 500 ريال سعودي.
بعد التعرف على عقوبة مخالفة عدم حمل رخصة قيادة في السعودية يمكن لأي مواطن أو مقيم الاستعلام عن المخالفات المرورية المقيدة ضده، وذلك عبر منصة أبشر بالخطوات التالية:
- الذهاب إلى رابط أبشر.
- ومن ثم، إدخال البيانات الخاصة بحساب المستخدم، وتسجيل الدخول.
- كما سيتم تلقي رمز تأكيد يجب إدخاله، ثم الانتقال إلى المرور.
- كذلك يجب النقر على الاستعلامات، ومنها اختيار “استعلام عن مخالفات المرور”.
- ثم ينبغي إدراج البيانات المطلوبة، والنقر على “الاستعلام”.
- وسوف تظهر شهادة قيد المخالفات، وقيمة كل مخالفة، ومواعيد وطرق السداد إلكترونيًا.
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