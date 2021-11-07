الملك محمد السادس: مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها

جدة - نرمين السيد - أكد العاهل المغربى الملك محمد السادس أن قضية الصحراء هى جوهر الوحدة الوطنية للمغرب، مطالبا الجميع مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن وحدة التراب المغربى، وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية التى تشهدها الأقاليم الجنوبية.





وقال الملك محمد السادس - فى خطاب وجه للشعب المغربى الليلة الماضية بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء - إن المغرب لا يتفاوض على مغربية الصحراء بل يتفاوض على وضع حل لهذا النزاع المفتعل، ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات، مضيفا أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية، وبإرادة قوية لأبنائها واعتراف دولى واسع، موضحا أن المغرب سجل خلال الأشهر الأخيرة تطورات هادئة وملموسة فى الدفاع عن الصحراء المغربية.

وأشاد العاهل المغربى بالقوات المسلحة المغربية التى قامت بتأمين حرية تنقل الأشخاص والبضائع بمعبر "الكركرات" بين المغرب وموريتانيا، مضيفا أن هذا العمل السلمى الحازم، وضع حدا للاستفزازات والاعتداءات، التى سبق للمغرب أن أثار انتباه المجتمع الدولى لخطورتها على أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب عن اعتزاز بلاده بالقرار السيادى للولايات المتحدة الأمريكية التى اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، مؤكدا أن هذا التوجه يعزز بشكل لا رجعة فيه، العملية السياسية نحو حل نهائى، مبنى على مبادرة الحكم الذاتى فى إطار السيادة المغربية.

وأشار إلى افتتاح أكثر من 24 دولة، قنصليات فى مدينتى العيون والداخلة؛ ما يؤكد الدعم الواسع، الذى يحظى به الموقف المغربى، لا سيما فى المحيط العربى والإفريقى، مؤكدا أن هذا يعد أحسن جواب قانونى ودبلوماسى على الذين يدعون بأن الاعتراف بمغربية الصحراء ليس صريحا أو ملموسا.

وأكد الملك محمد السادس أن هذه المواقف ستساهم فى دعم المسار السياسى، ودعم الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى حل نهائى قابل للتطبيق، مشيرا إلى أن المغرب يجدد التعبير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ولمبعوثه الشخصى، على دعم المغرب الكامل للجهود، التى يقوم بها، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية فى أسرع وقت ممكن.

وشدد العاهل المغربى على ضرورة الالتزام بالمرجعيات، التى أكدتها قرارات مجلس الأمن منذ 2007، والتى تم تجسيدها فى اللقاءات المنعقدة بجنيف برعاية الأمم المتحدة.

وقال إن التطورات الإيجابية، التى تشهدها قضية الصحراء، تعزز أيضا مسار التنمية المتواصلة التى تشهدها الأقاليم الجنوبية، موضحا أنها تشهد نهضة تنموية شاملة من بنيات تحتية ومشاريع اقتصادية واجتماعية.

وأكد الملك محمد السادس أنه بفضل هذه المشاريع أصبحت جهات الصحراء، مكانا مفتوحا للتنمية والاستثمار المغربى والأجنبى، موضحا أن للمغرب شرکاء دوليين صادقين، يستثمرون إلى جانب القطاع الخاص المغربى، فى إطار من الوضوح والشفافية، وبما يعود بالخير على سكان المنطقة.