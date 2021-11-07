الحجرف: استقرار العراق من أمن دول الخليج

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال الأمين العام للمجلس إن "الرفض القاطع لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية، والتى استهدفت أمن واستقرار العراق، والذى هو من أمن دول المجلس"، مؤكدًا تضامنه مع العراق وشعبه للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

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