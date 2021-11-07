أستراليا تخفف قيود كورونا فى سيدنى بعد تطعيم 90% من السكان

جدة - نرمين السيد - ذكرت الحكومة الأسترالية اليوم الأحد، أن مدينة سيدنى، أكبر المدن الأسترالية، ستخفف قيود التباعد الاجتماعى اعتبارا من غد بعد شهر من الخروج من إغلاق كامل بسبب فيروس كورونا استمر قرابة 100 يوم، وذلك بعدما حصل ما يقرب من 90% من السكان على اللقاح المضاد لكورونا.





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