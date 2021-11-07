مقتل 7 بينهم طفل فى انفجار لغم وسط سوريا

جدة - نرمين السيد - وأوضح المرصد أن اللغم انفجر عند مرور سيارة تقل الضحايا السبعة عبر طريق فى بادية مدينة تدمر التاريخية، ما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل من كان على متنها، وهم امرأتان وطفل صغير وأربعة شبان".

وبحسب المرصد، فقد تسببت المتفجرات التى تم زرعها فى حقول وطرقات أو حتى فى مبان منذ عقد، فى إصابة آلاف المدنيين وقتل المئات منهم، حيث سجل مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية 182 ضحية العام الماضى فى سوريا، كان معظمها من مخلفات الذخائر العنقودية.

كما وثق المرصد 4099 ضحية للذخائر العنقودية فى سوريا، بينهم 2102 ضحايا فى هجمات و1997 ضحية لمخلفات الذخائر العنقودية.