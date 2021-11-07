إسرائيل تجلى دبلوماسييها من إثيوبيا وتطالب رعاياها بالمغادرة فورًا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الأحد، بدأت وزارة الخارجية بدأت أمس السبت إجلاء عائلات الدبلوماسيين الإسرائيليين من إثيوبيا، مطالبة جميع رعاياها بالمغادرة على الفور.
وبحسب الصحيفة، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليور حيات، إن دبلوماسيين إسرائيليين يقيمون فى مقر السفارة فى العاصمة أديس آبابا.
وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت حالة الطوارئ فى البلاد، وحثت سكان العاصمة على التسلح والدفاع عن مناطقهم فى مواجهة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى التى تمكنت مؤخرًا من السيطرة على معظم المناطق فى شمال البلاد وأعلنت زحفها باتجاه أديس آبابا.
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