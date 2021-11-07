محكمة فيدرالية أمريكية توقف تنفيذ قرار بايدن بإلزامية تلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت لجنة من القضاة بمدينة نيوأورليانز بالولاية، إن هناك بعض الملابسات الدستورية الخاصة بهذه الدعوى القضائية، فقد قررت المحكمة إيقاف تنفيذ إلزامية اللقاح لحين إعادة نظر المحكمة فيه لاحقا لاتخاذ قرارها الجديد بشأنه.
وشاركت عدة ولايات وشركات أمريكية خاصة وجماعات دينية محافظة فى رفع الدعوى أمام هذه المحكمة، وسبقها عدة دعاوى خلال الأيام الماضية، رفضا لإلزامية اللقاح، حيث اعتبرت أن الجهات المعنية بالسلامة المهنية والصحة ليست لديها صلاحية لاتخاذ مثل هذا القرار الملزم وأن وزارة العمل لم تتبع التدابير السليمة فى إصدار هذا الإجراء المؤقت والطارئ.
وكانت إدارة بايدن قررت يوم الخميس الماضى، إلزام الشركات التى بها أكثر من 100 موظف بتقديم إثبات بأن موظفيها تلقوا اللقاح وأن غير المحصنين يتم اختبارهم أسبوعيا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وينطبق هذا القرار على ملايين العاملين فى العديد من المؤسسات.
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