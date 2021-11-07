رئيس الحكومة اللبنانية يطمئن على نظيره العراقى بعد نجاته من محاولة اغتيال

جدة - نرمين السيد - أجرى رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، اتصالا هاتفيا، بنظيره العراقى مصطفى الكاظمى، للاطمئنان عليه بعد النجاة والسلامة من محاولة الاغتيال التى تعرض لها فجر اليوم، وتمنى ميقاتى للعراق الشقيق دوام الأمن والاستقرار.





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