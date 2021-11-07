“متاحة الآن” رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بقطع الاراضي في العراق موقع داري dari.iq

نتابع معكم أسماء المشمولين بقطع الأراضي في العراق، حيث تم الإعلان عن أسماء المقبولين بقطع الأراضي السكنية المجانية، والتي قام المئات من المواطنين والمواطنات المستحقين بالتقديم عليها عبر منصة داري الإلكترونية، والتي قد تابعنا معكم كيفية التقديم عليها إلكترونيا في مقال موقع داري لتوزيع قطع الاراضي السكنية بالعراق 2021، وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية معرفة اسماء المشمولين، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

قطع الأراضي السكنية بالعراق 2021

وقد اعلنت رئاسة الوزارء العراقية عن طريق السيد مصطفى الكاظمي منذ حوالي 4 اشهر عن فتح باب التقديم الإلكتروني لقطع الأراضي السكنية، والتي يتم فتح باب التقديم عليها كل عدة أشهر، وقد تم تخصيص وإنشاء منصة إلكترونية جديدة للتقديم على قطع الأراضي السكنية تحت اسم “منصة داري“.

حيث تم عمل مبادرة التقديم على قطع الاراضي السكنية كحل لمشاكل السكن المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية العراق، والتي تواجهها العراق منذ سنوات عدة.

وقد أطلقت وزارة الاسكان والاعمار عدد 300 ألف قطعة سكنية بجميع أنحاء العراق، وتقدم مئات العراقيين والعراقيات من المتوافر عليهم الشروط على تلك الاراضي إلكترونيا.

أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية 2021

وبدأ بالفعل اختيار الأشخاص المشمولين بقطع الأراضي السكنية، وهذا على دفعات، حيث تقوم الوزارة بتنزيل الكشوفات الخاصة بأسماء المقبولين وإرسال رسائل نصية لهواتفهم على دفعات.

وقد بدأت بالفعل الوزارة بإرسال الرسائل النصية للعديد من المواطنين على شكل دفعات يوميا، والتي يكون محتواها كالآتي:

عزيزي المواطن “اسم المستفيد” يرجى مراجعة مركز بلدية قضاء السلمان اليوم المصادف “التاريخ” لاستكمال اجراءات تدقيق استمارتك، رقم استمارتك “رقم الاستمارة”.

شروط الحصول على قطع الاراضي السكنية

وقد أعلنت الوزارة في منشورها الرسمي أن الجميع مشمول (أسرة شهيد، موظف، متقاعد، مواطن)، ولكن هناك عدة نقاط تعطي الأفضلية، وهي كالآتي:

الأشخاص الذين لا يمتلكون دخل ثابت.

الغير ممتلكين لقطعة أرض.

عائلات الشهداء.

المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية.

أصحاب الإعاقات والاحتياجات الخاصة.

أصحاب العوائل الكبيرة.

وهذه النقاط سيتم المفاضلة بناء عليها، واعطاء قطع الاراضي بشكل أولى لمن تتوافر عليهم هذه النقاط.

طريقة معرفة موعد مراجعة قطع الأراضي عبر داري

ويمكن للسادة المواطنين المشمولين معرفة موعد المراجعة الخاص بهم، وهذا إلكترونيا عبر موقع داري، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى موقع داري عبر الرابط التالي dari.iq.

ادخل رقم الهاتف الذي قمت بالتسجيل به في الاستمارة.

ثم اضغط على اطلب الرمز.

كشف اسماء المشمولين بقطع الاراضي

وقد وصلتنا العديد من الرسائل في خانة التعليقات عن عدم وصول الرسائل لبعض الأفراد المستحقين، ونود أن نطمئنكم أن الرسائل يتم ارسالها على دفعات من قبل الوزارة، وأن ارسال الرسائل لم ينتهي حتى هذه اللحظة، حيث إن الوزارة تقوم بإرسال الرسائل ونشر كشوفات الأسماء أولا بأول، فانتظر اسمك في الكشوفات القادمة، فلا داعي للقلق.