القوات المسلحة العراقية: الأوضاع الأمنية مستقرة فى بغداد والمنطقة الخضراء

جدة - نرمين السيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، أن الأوضاع الأمنية مستقرة فى العاصمة بغداد والمنطقة الخضراء، وذلك بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التى تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.





وقال اللواء يحيى رسول، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز"، إن القوات الأمنية قامت بالانتشار بعد محاولة الاغتيال الفاشلة، مضيفا أن الأمن يقوم الآن بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة، مؤكدا أن الكاظمى لم يصاب بأى أذى وهو بصحة جيدة. وكان الكاظمى قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، عبر طائرة مسيرة استهدفت مقر إقامته فى المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

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