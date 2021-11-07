السلطات الأمريكية تحقق فى سرقة مذكرات ابنة الرئيس بايدن

جدة - نرمين السيد - شن مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى "إف بى آى"، حملة تفتيش داخل مقار منظمة "بروجيكت فريتاس" المحافظة، وذلك فى إطار التحقيق حول تسريب مذكرات منسوبة إلى آشلى بايدن، الإبنة الصغرى للرئيس الأمريكى، حسبما كشفت تقارير أمريكية، اليوم الأحد.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن جماعة محافظة تخضع لتحقيق من السلطات الفيدرالية فى مذكرات مسروقة من آشلى بايدن، ابنة الرئيس الأمريكى جو بايدن. وأشارت الصحيفة إلى أن عملاء "إف بى أى" داهموا مقرًا للمنظمة فى مقاطعة ويستشستر، وآخر فى مدينة نيويورك، بأمر من المحكمة يوم الخميس، وربطت المقار بعاملين مع "مشروع فيريتاس" والمؤسس والرئيس التنفيذى للمجموعة المحافظة، جيمس أوكيف. ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالى فى نيويورك، أن المداهمات كانت "لتطبيق القانون فى تحقيق مستمر" فى حين رفض المتحدث الإدلاء بمزيد من التعليقات، بينما رفض المتحدث باسم مكتب المدعى العام الأمريكى فى مانهاتن التعليق على الواقعة.

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