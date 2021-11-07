التعاون الإسلامى: الهجوم على الكاظمى عمل إرهابى يستهدف وحدة العراق وأمنه

جدة - نرمين السيد - وقال الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إن هذا الهجوم عمل إرهابى يستهدف وحدة العراق وأمنه واستقراره.
وشدَّد الأمين العام، على ضرورة الحفاظ على أمن جمهورية العراق وسلامتها واستقرارها ووحدة أراضيها، داعيًا كافة الفاعلين السياسيين فى العراق إلى التهدئة واعتماد الحوار لتجاوز الصعاب التى تمر بها بلادهم.
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