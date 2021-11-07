الإمارات تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، أن الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى العراق الشقيق، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية. وأعربت الوزارة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق الشقيق فى مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على نشر الأمن والاستقرار فيه.

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