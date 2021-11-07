جدة - نرمين السيد - وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقى، قد أعلنت فى وقت سابق، أن مقر إقامة الكاظمى فى المنطقة الخضراء تعرض للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة. وكتب مصطفى الكاظمى على "تويتر" فى أول تعليق له عقب محاولة الاغتيال الفاشلة: "كنت وما زلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة فى ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون فى نصابه".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكاظمى يعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية لبحث تداعيات محاولة اغتياله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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