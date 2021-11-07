الصين تتعهد بإصدار تأشيرات لتجار أفغانستان

وحسبما نقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية، أشار خان متقى فى تغريدة عبر "تويتر"، إلى انعقاد الاجتماع فى مقر وزارة الخارجية الأفغانية، مساء أمس السبت، مؤكدًا أن السفير الصينى تعهد بتسهيل إصدار تأشيرات صينية عاجلة للتجار الأفغان.
وبحسب التقارير، يأتى الاجتماع حول التجارة بين الجانبين بعد أيام من وصول أول شحنة صنوبر أفغانى إلى الصين هذا العام.
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