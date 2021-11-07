الصين تتعهد بإصدار تأشيرات لتجار أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية فى حكومة طالبان الأفغانية، عبد القهار بلخى، اليوم الأحد، عن لقاء جمع بين السفير الصينى لدى أفغانستان، وانج يى، والقائم بأعمال وزارة الخارجية فى أفغانستان، أمير خان متقى، لبحث العلاقات الثنائية والتجارية بين البلدين.





وحسبما نقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية، أشار خان متقى فى تغريدة عبر "تويتر"، إلى انعقاد الاجتماع فى مقر وزارة الخارجية الأفغانية، مساء أمس السبت، مؤكدًا أن السفير الصينى تعهد بتسهيل إصدار تأشيرات صينية عاجلة للتجار الأفغان. وبحسب التقارير، يأتى الاجتماع حول التجارة بين الجانبين بعد أيام من وصول أول شحنة صنوبر أفغانى إلى الصين هذا العام.

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