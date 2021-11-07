الصين تصدر أول إنذارات الشتاء.. عواصف ثلجية وموجة برد قياسية

جدة - نرمين السيد - أصدرت الصين، اليوم الأحد، أول إنذار من عواصف ثلجية شتوية، والذى جاء باللون البرتقالى كثانى أعلى مستوى للتحذيرات، وسط مخاوف من موجات البرد المرتقبة فى البلاد وما يترتب عليها من تعطل حركة المرور وتفشى الإنفلونزا وزيادة الإصابات بفيروس كورونا.





وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الصينية هبوب عواصف ثلجية فى شمال شرق الصين، حيث وصل مستوى الثلوج فى بعض المناطق إلى 4.5 سنتيمترات خلال الـ24 ساعة الماضية، مع سقوط ثلوج كثيفة فى شمال البلاد. وكنت العاصمة بكين استقبلت أول ثلوج فصل الشتاء قبل 23 يومًا من موعده المعتاد سنويًا، بينما يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها منذ 10 أعوام، مساء اليوم الأحد. وتزيد موجة البرد من خطر الإصابة بالإنفلونزا، وهو خطر يضاف إلى فيروس كورونا، بعدما سجلت أكثر من 20 مدينة فى شمال الصين زيادة فى الإصابة بالوباء.

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