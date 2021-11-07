رئيس إقليم كردستان: محاولة استهداف الكاظمى عمل إرهابى خطير يهدد أمن العراق

جدة - نرمين السيد - وكتب بارزانى فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أوردتها قناة "السومرية نيوز"، "أدين واستنكر المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى التى جرت عن طريق مسيرة استهدفت محل إقامته فى بغداد فجر اليوم.. والحمد لله على سلامته". وأضاف رئيس إقليم كردستان، أن هذا العمل الإرهابى تطور خطير يهدد الأمن والاستقرار فى البلاد وينذر بعواقب وخيمة، داعيا الجميع إلى ضبط النفس والتهدئة. وكان الإعلام الأمنى بالعراق أعلن فى وقت سابق اليوم، أن رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، تعرض إلى محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة فى المنطقة الخضراء ببغداد، ولم يصب بأى أذى.

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