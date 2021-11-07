وفى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال المجلس إن "عملية الاستهداف، تمت على يد جماعات مسلحة مجرمة قرأت ضبط النفس والمهنية العالية التى تتحلى بها قواتنا الأمنية والعسكرية ضعفًا، فتجاوزت على الدولة ورموزها، واندفعت إلى التهديد الصريح للقائد العام ولقواتنا".
وأضاف البيان أن "القوات الأمنية آلت على نفسها أن تحمى أمن العراق وسيادته أمام كل من تسول له نفسه تحدى الدولة"، مبينًا أن "القوات ستقوم بواجبها الوطنى فى ملاحقة المعتدين ووضعهم أمام العدالة، كما فعلت خلال سنوات من الحرب على الإرهاب والانتصار عليه".
وأكد مجلس الأمن الوطنى العراقى على أن "الاجهزة الأمنية، ستعمل بكل ثبات، للكشف عن الجهات المتورطة فى هذا الفعل الإرهابى، والقبض عليها، وتقديمها إلى المحاكمة العادلة".
وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقية أعلنت، فجر اليوم، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمى إلى محاولة اغتيال فاشلة، بطائرة مسيرة مفخخة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمن الوطنى العراقى يتعهد بالقبض على المتورطين فى محاولة اغتيال الكاظمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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