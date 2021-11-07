الأمن الوطنى العراقى يتعهد بالقبض على المتورطين فى محاولة اغتيال الكاظمى

جدة - نرمين السيد - شدد المجلس الوزارى للأمن الوطنى فى العراق، اليوم الأحد، على أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى تعد اعتداءًا إرهابيًا واستهدافًا خطيرًا للـدولة العراقية، متعهدًا بملاحقة الجهات المتورطة فى الحادث.





وفى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال المجلس إن "عملية الاستهداف، تمت على يد جماعات مسلحة مجرمة قرأت ضبط النفس والمهنية العالية التى تتحلى بها قواتنا الأمنية والعسكرية ضعفًا، فتجاوزت على الدولة ورموزها، واندفعت إلى التهديد الصريح للقائد العام ولقواتنا".

وأضاف البيان أن "القوات الأمنية آلت على نفسها أن تحمى أمن العراق وسيادته أمام كل من تسول له نفسه تحدى الدولة"، مبينًا أن "القوات ستقوم بواجبها الوطنى فى ملاحقة المعتدين ووضعهم أمام العدالة، كما فعلت خلال سنوات من الحرب على الإرهاب والانتصار عليه".

وأكد مجلس الأمن الوطنى العراقى على أن "الاجهزة الأمنية، ستعمل بكل ثبات، للكشف عن الجهات المتورطة فى هذا الفعل الإرهابى، والقبض عليها، وتقديمها إلى المحاكمة العادلة".

وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقية أعلنت، فجر اليوم، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمى إلى محاولة اغتيال فاشلة، بطائرة مسيرة مفخخة.