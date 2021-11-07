موعد مباراة ليفربول ووست هام اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين

يستضيف ستاد لندن الأولمبي معقل الهامرز مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد اليوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مباريات الدوري الإنجليزي، والتي شهدت بالأمس مباريات قوية، شهدت في اهمها فوز السيتيزن بديربي مانشستر على حساب اليونايتد بهدفين دون رد، وتعثر متصدر الترتيب فريق تشيلسي بالتعادل على ملعبه ستامفورد بريدج ضد فريق برنلي بهدف لكل فريق، ليفقد البلوز نقطتين هامتين، ليتقلص الفارق بينه وبين السيتي إلى ثلاث نقاط، ويعطي فرصة ذهبية لرفاق كلوب لتقليص الفارق معهم إلى نقطة وحيدة في حال انتصاره ضد رفاق أنتونيو، وينطلق موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد اليوم في السابعة والنصف مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول في مواجهة قوية ضد وست هام ساعياً لتحقيق الفوز، والارتقاء من جديد للمركز الثاني بعد أن احتله المان سيتي مؤقتاً بعد الفوز ضد رفاق رونالدو، ويتسلح الريدز بمعنويات مرتفعة بعد تمكنهم من العودة للانتصارات، بعد تكرار الانتصار ضد أتلتيكو مدريد في آخر مبارياتهم في دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد سجلهما جوتا، وماني، ليتمكن من اقتناص ثلاث نقاط هامة تضمن له التأهل فعلياً لدور الستة عشر ليكون أول بالغين ذلك الدور، ليتمكن من استعادة الانتصارات بعد التعادل الأخير في الدوري الإنجليزي ضد برايتون بهدفين دون رد سجلهما ماني، وهيندرسون ليفقد نقطتين ثمينتين.

فريق وست هام يونايتد لن يجعل مهمة الريدز سهلة بالمرة في ظل سعيه لتحقيق الفوز، واقتناص ثلاث نقاط هامة يتواجد بها في المركز الثالث بنفس رصيد نقاط مانشستر سيتي “الثاني”، وذلك في حال تمكن الهامرز من تحقيق الفوز ضد ليفربول، ومواصلة انتصاراتهم في البريمرليج، بعد أن حققوا فوز عريض في آخر مبارياتهم ضد أستون فيلا خارج الديار برباعية مقابل هدف، حيث تكفل كلأً من جونسون، رايس، بوين، وفورنالس.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الآن

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الآن

الأحد 7 نوفمبر 2021.

6:30 توقيت مصر، السودان، وليبيا.

7:30 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، الأردن، سوريا، العراق، والكويت.

8:30 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

5:30 توقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

4:30 توقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد

بي إن سبورت بريموم HD1.

تعليق: عصام الشوالي.

موعد مباراة ليفربول ووست هام اليوم