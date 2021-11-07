مبعوث واشنطن إلى الضفة الغربية وإسرائيل لبحث أمن الطاقة

جدة - نرمين السيد - يتوجه كبير مستشارى الولايات المتحدة لشؤون الطاقة، عاموس هوشستين، اليوم الأحد، إلى الأراضى الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلى، فى زيارة تستمر حتى يوم غد الإثنين، لبحث أمن الطاقة العالمى.





ووفقًا لبيان الخارجية الأمريكية، سيلتقى هوشستين خلال الزيارة "بمسؤولين بارزين إسرائيليين وفلسطينيين، لمناقشة أمن الطاقة، وسيجرى مشاورات حول المفاوضات البحرية مع المسؤولين الإسرائيليين". وقالت هيئة البث الإسرائيلى إن الموفد الأمريكى سيحاول إنجاز انطلاقة فى المفاوضات المتعثرة بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية.

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