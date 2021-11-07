طريقة التسجيل في منصة معروف بدون سجل تجاري وأهم الشروط المطلوبة ومميزاتها. حيث تسعي الحكومة داخل المملكة العربية السعودية دائما من أجل توفير للمواطنين حياة كريمة. كما إنها تقوم بتوفير لهم جميع السبل الممكنة التي تمكنهم من التغلب على الظروف الصعبة، ولذلك فهي تعمل دائماً على تقديم المنصات المختلفة، وفي سبيل ذلك فقد قامت وزارة التجارة السعودية بتقديم منصة معروف، والتى تهدف إلي تسهيل عملية الشراء والبيع عبر الإنترنت للمواطنين، ولذلك سوف نقوم اليوم في هذا المقال بعرض مميزات هذه المنصة وكيفية التسجيل بها وشروطها. كما يمكنك التعرف أيضا على رابط التسجيل في فرجت للمديون لتسديد الدين عبر منصة إحسان الخيرية

طريقة التسجيل في منصة معروف بدون سجل تجاري

لكي يتمكن المواطن في المملكة العربية السعودية من التسجيل في هذه المنصة يجب القيام بمجموعة من الخطوات. كما يمكننا ذكر هذه الخطوات كما يلي:

أولاً يجب عليه القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة معروف

وبعد ذلك القيام بالضغط على الدخول

ثم بعد ذلك القيام بالضغط على خيار النفاذ الوطني.

وبعدها يجب القيام بكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وتحديد التسجيل كمشتري أم بائع

ثم كتابة الرمز الخاص لحساب النفاذ الوطني، ثم تكرار كتابته، وبعدها النقر على التالي

واختيار تسجيل بدون سجل تجاري والنقر على التالي

كتابة جميع البيانات التي تختص بالمتجر للمواطن

إدخال جميع الروابط بمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمتجر المواطن، وإدخال اسم للمتجر

وسوف يتم الحصول للمتجر على كود

ويجب القيام بنسخ هذا الكود في صفحة المتجر التي لديها الامتداد HTML؛ لكي يتم الربط للمتجر مع المنصة التجارية.

يجب أن يتوافق نشاط المتجر أو سلعه مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأيضا مع ثقافتنا العربية

ينبغي الحصول على الموافقة على السلع من قبل الجهات الحكومية التي تختص بإدخال السلع بالمتجر

الكشف عن اللعب في الفحص المخبري، ويجب أن تكون بلا عيوب

يجب تسجيل جميع التفاصيل التي تخص السلعة

يشترط أن يكون هناك احترام لتقييم المستهلك

عند حدوث تنبيه من قبل المنصة بإلغاء أحد السلع يجب تنفيذ القرار.

من أهم مميزات المنصة كونها مجانية بصورة كاملة

وتتميز بسهولة عرض المنتجات بداخلها

كما إنها لا تشترط الحصول على سجل تجاري

وكذلك تتميز بالترتيب الشديد والتنظيم

وتمكن العميل من تقديم بلاغ تجاري بكل سهولة

والعيب الوحيد بها هو إنها منصة محلية ولا تعمل على البيع خارج المملكة.

الشروط المطلوبة للتسحبل بالمنصةأهم المميزات لمنصة معروفطريقة التسجيل في منصة معروف وتحميل تطبيق معروف

حيث إنه بعد ما قمنا بشرح تفاصيل منصة معروف وطريقة التسجيل بها وأهم الشروط المطلوبة. كما يمكننا عرض طريقة تحميل تطبيق معروف لتسهيل الاستفادة من الخدمات المختلفة. حيث أن التطبيق يمكن المشتري والبائع أيضاً من انهاء جميع الخطوات التي عليهم تنفيذها من خلال ضغطة واحدة. ولذا فكل ما هو المطلوب لتحميله هو الندخول على متجر بلاي واختيار التطبيق ثم تحميله.