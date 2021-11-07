أخبار اليمن : شهيدان بغارات عدوانية مكثفة على صعدة ومأرب

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شهيدان بغارات عدوانية مكثفة على صعدة ومأرب

واصل العدو السعودي جرائمه بحق الشعب اليمني ما أدى إلى استشهاد طفل ورجل بغارات شنها طيرانه على محافظتي صعدة ومأرب خلال الـ24 ساعة الماضية. شهيدان بغارات عدوانية مكثفة على صعدة ومأربواصل العدو السعودي جرائمه بحق الشعب اليمني ما أدى إلى استشهاد طفل ورجل بغارات شنها طيرانه على محافظتي صعدة ومأرب خلال الـ24 ساعة الماضية. وأكد مصدر عسكري استشهاد طفل ورجل في غارة لطيران العدوان على منزل أحد المواطنين في منطقة اللجبة بمديرية الصفراء محافظة صعدة. وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن في محافظة مأرب 16 غارة على مديرية صرواح، و13 غارة على مديرية الجوبة، واستهدف بغارة مديرية مجزر.

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