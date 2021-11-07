أم كلثوم تغني في "موسم الرياض"

أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن عرض غنائي لــ"كوكب الشرق" أم كلثوم، وذلك في موسم الرياض 2021، بتقنية "الهولوغرام".
وقالت الهيئة في تغريدة على "تويتر": "كوكب الشرق أم كلثوم.. قريبا في بوليفارد رياض سيتي".
وفي الفيديو الترويجي للحفل، تتحدث أم كلثوم قائلة: "الحب مش لحاجة واحدة، الحب للوالدين، الحب للعائلة، حلقة مفرغة، الحب للوطن، الحب للأصدقاء، الحب مش لحاجة واحدة أبدا".
وكانت هيئة الترفيه قد قدمت خلال الأيام الماضية، حفلا للفنان عبد الحليم حافظ بتقنية "الهولوغرام"، حضره عدد كبير من الجمهور من الجاليات العربية، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي انطلق يوم 20 أكتوبر الماضي بحفل افتتاح حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.
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