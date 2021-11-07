صور.. العثور على صاروخ لم ينفجر أعلى سطح منزل الكاظمى

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جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، جرت بثلاث طائرات مسيّرة، مشيرةً إلى أن القوات الأمنية تمكنت من إسقاط طائرتين.
وتم نقل الكاظمى للمستشفى بعد إصابته إصابة طفيفة خلال استهداف منزله، بينما وصل خبراء متفجرات إلى المكان.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، إثر محاولة الاغتيال الفاشلة هذه، أنّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى "لم يصب بأذى وهو بصحة جيّدة".
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