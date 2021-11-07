نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “من هنا” احصل على نتائج اختبار كورونا البحرين برقم الهوية على موقع وزارة الصحة moh.gov.bh في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتيح مملكة البحرين عبر موقع وزارة الصحة الخدمات الإلكترونية خدمة نتائج فحص كورونا، ونحن هنا نوضح طريقة الاستعلام عن نتيجة الفحص المختبري لفيروس كوفيد19وذلك بخطوات بسيطة.

نتيجة فحص كوفيد19 من وزارة الصحة

إن الهدف من توفير خدمة نتائج فحص فيروس كورونا المستجد هو سرعة الاطلاع على النتيجة فور صدورها بعد القيام بالفحص المختبري المعروف بـ PCR في أحد مراكز الفحص، حيث سيستفيد المواطن او المقيم بالبحرين من العثور على نتيجة فحص اختبار كورونا المخزنة في نظامISEHA.

إن موقع وزارة الصحة هو مكان الوصول الى نتائج اختبارات فيروس COVID-19، ويتم البحث عن النتيجة بإدخال الرقم الشخصي، كذلك هذه الخدمة متوفرة على تطبيق مجتمع واعي، دعونا نتعرف على كيفية استخراج نتائج فحص كورونا من خلال السطور التالية برقم البطاقة الوطنية.

كيفية استخدام الخدمة:

اضغط على “إبدأ الخدمة”. أدخل معلومات المستخدم. اتبع التعليمات وأدخل المعلومات المطلوبة.

لبدء الخدمة، اضغط على زر “إبدأ الخدمة”

خدمة نتائج فحص فيروس كورونا البحرين بالخطوات

من صفحة الخدمة اضغط على إبدا في موقع وزارة الصحة

ثم يتم نقل المستخدم مباشرة لصفحة الدخول الخاصة بنتائج فحص فيروس كورونا

على مستخدم الخدمة تحديد نوع الدخول والخيارات في ذلك هي المواطنون/ المقيمين او الزوار او مواطنو مجلس التعاون الخليجي.

يتم تسجيل الدخول لخدمة نتائج فحص كورونا بالبيانات المطلوبة وهي الرقم الشخصي تاريخ انتهاء البطاقة الذكية رقم المجمع السكني

مطابقة رمز الأمان الذي تراه في الصورة عن طريق إدخاله في الحقل المخصص له.

الضغط على إرسال

وبذلك، سوف يتم إظهار نتائج فحص كورونا التي اجريته مؤخراً

لينك نتائج فحص فيروس كورونا

اطلقت وزارة الصحة البحرينية من هنا رابط نتائج فحص covid19 ويتم الوصول للرابط المذكور ضمن روابط موقع وزارة الصحة في إطار الخدمات الإلكترونية التي تقدمها حيث سيتم تحويل زائر الرابط لنظام الواجهة الرقمية المخصصة لاستعراض نتائج فحص كورونا في البحرين خلال لحظات بعد إدخال المعلومات المطلوبة واولها الرقم الشخصي لبطاقة الفرد الوطنية للاستفادة من الخدمة.

في الختام، نذكر ان مقال نتائج فحص اختبار كورونا مزوداً به الطريقة الصحيحة للاستعلام عبر موقع الصحة عن نتيجة الفحص المذكور، ويمكن استخدام تطبيق مجتمع واعي للاستفادة من نفس الخدمة.