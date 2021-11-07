مواصفات سيارة رنج روفر 2022 في السعودية وأسعارها، تعتبر سيارة رنج روفر من أهم السيارات الموجودة داخل المملكة السعودية ويبحث عنها الكثير من المواطنين حيث تكون من أكثر السيارات الهامة وتحتوي على العديد من الأنظمة المتعددة خاصة أنظمه الأمان، بالإضافة إلى أنها من السيارات الأنيقة والمميزة ويحب الحصول عليها العديد من الأشخاص داخل الخليج العربي، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أسعار رنج روفر 2022 في المملكة السعودية وأهم المواصفات الموجودة فيها.

مواصفات سيارة رنج روفر 2022

تتميز هذه السيارة بوجود قوة كبيرة في المحرك يصل إلى 197 حصان وتصل القوة بعد زياداتها إلى 296 حصان، أما بالنسبة للسرعة الخاصة بالمحرك تبدأ من 216 حتى 242 كلم .

يتوفر في هذه السيارة نظام قفل أمني لكي يحمي السيارة من السرقة، مع وجود كاميرا أمامية كما يتواجد فيها أطار معدني يتواجد على جوانب السيارة يحميها من تلقي الصدمات، وتتميز هذه السيارة بوجود محرك التربو 2000 سي سي بالإضافة إلى وجود بعض أنظمة الأمان والسيارة مع وجود مجسمات إلكترونية كبيرة.

سعر رنج روفر 2022 في السعودية

يصل سعر رنج روفر في السعودية يبدأ من 200 ألف ريال سعودي حتى 800 ألف ريال سعودي، ومن المتوقع أن تصبح الأسعار الموجودة في الأسواق كتالي: