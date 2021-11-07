ما هو موعد مباراة مصر وأنجولا القادمة في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وأنجولا القادمة من أكثر المواضيع التي تشغل محركات البحث في هذا الوقت بسبب كثرة تساؤل المتابعين عن موعد هذه المباراة، حيث تعتبر هذه المباراة من أهم مباريات هذا الموسم وتشكل لقاءً حاسم بين الطرفين، حيث تعتبر جزء من مسيرة المنتخب الإفريقي، حيث حقق المنتخب المصري نجاح كبير بعد فوزه على المنتخب الليبي في المباراة الأخيرة، حيث أنه في هذه المباراة استطاع المنتخب المصري التميز والفوز النظيف، وعقدت هذه المباراة في يوم الاثنين الماضي، وبذلك استطاع هذا الفريق التصدر في تصفيات مباريات القارة الأفريقية.

سيتم عقد مباراة مصر وأنجولا في يوم 11 نوفمبر القادم، حيث تعتبر هذه من أهم المباريات التي ستعقد في هذا الموسم وتعتبر نتيجة هذه المباراة حاسمة بالنسبة للفريقين وستشكل فارق في مستوى كل منتخب لتصفيات أفريقيا لهذا العام.

من المتفق عليه أن تعقد هذه المباراة في مدينة لواندا عاصمة دولة أنجولا، حيث سيقود المنتخب المصري في هذه المباراة المدير الفني البرتغالي كيروش، حيث تمكن المنتخب المصري من تصدر مجموعة اللاعبين السادسة بعد أن تمكن من تجميع عشر نقاط، بعد أن تمكن من الفوز على المنتخب الليبي ويأتي بعده في ترتيب الفرق المنتخب الليبي بفارق 6 نقاط فقط، وفي المركز الثالث يأتي الفريق الجابوني بفارق أربع نقاط فقط.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

تتولى قنوات بي أن سبورت نقل المباراة إلى جميع المدن في تغطية حصرية، حيث تمتلك هذه القناة الكثير من القنوات الرياضية المتميزة في نقل المباريات الرياضية، والتي تتمكن من عرض بث حصري لمباراة مصر وأنجولا القادمة والتي تندرج تحت مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في مدينة قطر.

تاريخ المباريات السابقة

التقى المنتخب المصري والمنتخب الأنجولي في خمس مباريات من قبل ومنها أربع مباريات رسمية والأخرى مباراة ودية، ومن خلال هذه المباراة تفوق المنتخب المصري على المنتخب الأنجولي.

المباراة الأولى بين الفريقين كانت منذ ثلاثين عام، حيث كانت هذه المباراة في افتتاح مباريات كأس العالم سنة 94، حيث كانت هذه المباراة في أستاد المقاولون، وكان اللقاء الثاني في سنة 93 وانتهت هذه المباراة بالتعادل بين الفريقين.

في سنة 96 كانت اللقاء الثالث بين الفريقين والذي انتهى بفوز المنتخب المصري على المنتخب الأنجولي بفارق هدف واحد، وانتهت مباراة المنتخب المصري والأنجولي بالتعادل بين الفريقين، لذلك ينتظر الكثير من اللاعبين هذه المباراة التي ستعقد بين الفريقين.