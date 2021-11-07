فلسطين: تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى تحدٍ لواشنطن

جدة - نرمين السيد - اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت بشأن الاستيطان والقنصلية الأمريكية فى القدس، تحديًا سافرًا لقرارات وسياسة الإدارة الأمريكية الرافضة للاستيطان وجميع الإجراءات أحادية الجانب.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن خطورة تصريحات بينيت عن رفض إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية فى القدس، واعتزامها تشريع البؤرة الاستيطانية "إفياتار"، والالتزام بالاتفاق مع المستوطنين بإنشاء البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح جنوب نابلس، بعد إقرار الميزانية، تعنى أن مواقف الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولى على محك الاختبار النهائى للمصداقية. وكان بينيت أعلن فى مؤتمر صحفى إلى جانب وزير خارجيته يائير لابيد، رفضهم إقامة القنصلية الأمريكية للفلسطينيين فى القدس، مطالبين بأن تكون هذه القنصلية فى الضفة الغربية، فى محاولة لتهويد القدس وطمس هويتها العربية.

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