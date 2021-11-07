الكفالة الإلكترونية للمرور من ابشر ومعرفه اهم شروطها وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا

الكفالة الإلكترونية للمرور من ابشر من اهم واحدث الخدمات التي تم إصدارها حديثا بالمملكة في خلال هذه الأيام. كما أعلنت عنها منصة ابشر الإلكترونية عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن عده خدمات حديثه أيضا وخدمات ثار التساؤل عنها من ضمن ألتغريده الأسبوعية للمنصة. والتي من أهمها إذن إصلاح المركبة عبر ابشر الكترونيا ومعرفه شروط الخدمة وكيفيه الوصول إليها الكترونيا. كما تم الإعلان أيضا عن تعريف فرد اسره من ابشر الكترونيا ومعرفه اهم الشروط وكيفيه الوصول للخدمه بالخطوات. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة الجديدة بالتفصيل ومعرفه جميع شروطها التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم بشرح كيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة من خلال المقالة الأتية.

الكفالة الإلكترونية للمرور من ابشر

أعلنت المنصة عن الخدمة حديثا والتي تمكن المستفيدين منها من إتمام جميع اجراءات الخاصة بالكفالة بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه دون الحاجة للذهاب إلي القطاع. كما أعلنت المنصة أيضا عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطنين والمقيمين ولكن يجب توافر لديهم حسابات شخصيه بالمنصة. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة. وتحويل جميع خدماتها عبر المواقع والمنصات الرسمية والتطبيقات المعتمدة من المملكة.

شروط الكفالة الإلكترونية

كما أعلنت المنصة أيضا عن بعض الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين لضمان نجاح الخدمة معهم. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

شروط الكفيل

يجب أن يكون الكفيل سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن 18 عام.

التواجد داخل المملكة العربية السعودية أثناء طلب الخدمة.

التسجيل والتفعيل لمنصة ابشر الإلكترونية.

أن لا يكون مدرج بقائمه المطلوبين ولا يكون مسجل كمكفول في قضيه سابقه من نفس القطاع.

عدم تجاوز كفالتين لنفس القطاع.

شروط المكفول

تواجده بالمملكة السعودية أثناء طلب الخدمة.

أن لا يكون مدرج بنظام المطلوبين. وان لا يكون هناك كفيل اخر مسجل.

تسديد جميع رسوم الخدمة الخاصة بها.

في حاله عدم وجود حساب ابشر للمكفول يجب إدخال رقم الجوال الخاص بالمكفول من قبل الكفيل.

يتم إشعار الكفيل والمكفول بعد الإفراج فيما يخض القضايا المرورية.

خطوات الوصول إلي الكفالة الإلكترونية

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفي الحصول علي الكفالة الإلكترونية للمرور من ابشر الكترونيا. والتي نوضحها لكم عبر اتباع الخطوات الأتية: