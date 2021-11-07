أخبار اليمن : الأرصاد ينبّه .. أجواء باردة في 10 محافظات يمنية

الأرصاد ينبّه .. أجواء باردة في 10 محافظات يمنيةنبّه المركز الوطني للأرصاد الجوية كبار السن والأطفال والمزارعين ورعات الماشية والنحل من الاجواء البارد، خاصة على محافظات "البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة، وأجزاء من الضالع وإب"، وكذلك جبال أبين ولحج وتعز.

وحذّر المركز الوطني، في نشرته الجوية المتوقّعة للطقس خلال الـ24 القادمة لصيادين وربابنة السفن، خاصة الصغيرة منها، من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج على السواحل الغربية وباب المندب.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس في المرتفعات الجبلية صحو وبارد أثناء المساء والصباح الباكر، خاصة على محافظات "البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة، وأجزاء من الضالع وإب"، وكذلك جبال أبين ولحج وتعز، وبارد نسبيا جاف على أجزاء من الهضاب الداخلية في مأرب والجوف وشبوة وحضرموت، صحو إلى غائم جزئيا نهارا مع احتمال تكوّن خلايا من السحب الركامية محلية الطابع على مناطق متفرّقة من سلسلة المرتفعات الغربية في فترة ما بعد الظهيرة.

وفي المناطق الساحلية، توقّع أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا مع احتمال تشكل السحب الركامية على مناطق متفرّقة من السواحل الغربية والمرتفعات الداخلية المقابلة لها، وتنشط الرياح على أجزاء من السواحل الغربية ومدخل باب المندب لتصل أقصى سرعة لها 28 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وعن حالة الطقس في المناطق الصحراوية، توقّع المركز طقسا صحوا بوجه عام، جافا وباردا نسبيا أثناء المساء والصباح الباكر، وفي أرخبيل سقطرى أجواء غائمة جزئياً بشكل عام.

(سبأ)

