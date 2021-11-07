الرئيس الفلسطينى يدين محاولة اغتيال الكاظمى ويؤكد رفضه القاطع للإرهاب

جدة - نرمين السيد - وأعرب فى بيان اليوم الأحد، عن تضامن دولة فلسطين وشعبها مع العراق وشعبها الشقيق، مشددًا على رفضه لأية اعتداءات تستهدف أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

وأكد عباس، إدانة دولة فلسطين ورفضها القاطع للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أينما كان، وأيا كان مرتكبه.

وكانت قيادة العمليات العراقية المشتركة، أعلنت فى وقت سابق اليوم، نجاة رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، من محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها بواسطة طائرة مُسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته فى المنطقة الخضراء وسط بغداد.