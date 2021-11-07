اليمن: الأعمال الإرهابية لن تثنى العراق عن استكمال مسيرة الإنجازات

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية - فى بيان صحفى، اليوم أوردته وكالة الأنباء اليمنية - أن هذا الاعتداء الإجرامى عمل غير مقبول، وأن تلك الأعمال الإرهابية لن تثنى العراق عن استكمال مسيرة الإنجازات الوطنية.
وأعربت الوزارة عن دعم اليمن المطلق لكل الإجراءات التى ستتخذها الحكومة العراقية فى التصدى لجميع الإرهابيين الذين يحاولون عبثاً عرقلة استعادة العراق لعافيته واستقراره، موضحة تضامن اليمن مع العراق وشعبه ضد أى محاولات لزعزعة أمنه واستقراره.
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