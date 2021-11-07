المجلس الوزارى العراقى يشكل لجنة عليا للتحقيق فى محاولة اغتيال الكاظمى

جدة - نرمين السيد - وذكر مصدر أمنى رفيع لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن اللجنة العليا التى شكلها المجلس الوزارى للأمن الوطنى ستكون برئاسة مستشار الأمن القومى قاسم الأعرجى وعضوية وكيل شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية الفريق أحمد أبو رغيف.
وأضاف أن اللجنة تضم أيضا فى عضويتها رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمرى، ورؤساء أجهزة المخابرات ومكافحة الإرهاب والأمن الوطنى، للتحقيق بمحاولة الاغتيال الفاشلة التى تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى.
وعد المجلس الوزارى للأمن الوطنى فى جلسة عقدها اليوم الاحد، محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى استهدافاً خطيراً للدولة العراقية، فيما تعهد بملاحقة الجهات المتورطة فى محاولة اغتيال الكاظمى.
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