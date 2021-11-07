أخبار اليمن : قطاع الإعلام بالمؤتمر يعزي بوفاة الصحفي رياض شمسان

قطاع الإعلام بالمؤتمر يعزي بوفاة الصحفي رياض شمسان
بعث العاملون في القطاع الاعلامي للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ الصحفي رياض شمسان الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر ناهز 76 عاماً بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الصحفي والإعلامي.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى أسرة الفقيد شمسان وآل شمسان كافة، والوسط الإعلامي اليمني، اشار قطاع الاعلام بالمؤتمر الشعبي العام إلى عدد من مناقب الفقيد شمسان، كواحد من أعمدة الصحافة اليمنية، منوها إلى سجله المهني المتميز بالخبرة المهنية العالية.
وعبّرقطاع الاعلام بالمؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
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