جدة - نرمين السيد - كما أدان الاتحاد الأوروبى، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجوم. وكانت قيادة العمليات العراقية المشتركة، أعلنت فى وقت سابق اليوم، نجاة رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، من محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها بواسطة طائرة مُسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته فى المنطقة الخضراء وسط بغداد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا والاتحاد الأوروبى يدينان محاولة اغتيال الكاظمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.