إصابة شخصين من قوات طالبان فى انفجار مزدوج شرق أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، قال رئيس شرطة ولاية ننجرهار، مولاوى شيخ ندا محمد، إن الانفجار الأول استهدف مركبة لقوات الأمن فى دائرة الشرطة الرابعة، ما أسفر عن إصابة شخصين من قوات طالبان.

وأكد المصدر الأفغانى أن الانفجار الثانى لم يسفر عن وقوع ضحايا، فى حين أكد سكان محليون وقوع اشتباكات بالرصاص بين قوات طالبان ومهاجمين بعد الانفجارين، مرجحين أنهم من تنظيم "داعش ـ خراسان" الذى نشط فى أفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة فى أغسطس الماضى.