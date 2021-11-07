السعودية: تنبيه باحتمال سقوط أمطار أعلى مكة المكرمة

جدة - نرمين السيد - وقال الدفاع المدنى السعودى فى إيجاز عبر تويتر "تنبيه متقدم من المركز الوطنى للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة يشمل (أضم، قيا ، ميسان) حتى الساعة 9 مساءً".

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