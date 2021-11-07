نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية العراقية sms للمترشحين للوجبة الأولى لأراضي عبر الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث المواطنون العراقيون عن أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية العراقية 2021، والتي طرحتها وزارة الإسكان والإعمار العراقية، والتي كانت قد طرحت عدد 300 ألف قطعة أرض للمواطنين من أجل حل مشكلة الإسكان في المدن العراقية التي تتذايد في الفترة الأخيرة، وكانت الحكومة العراقية قد قررت طرح الأراضي للمواطنين، وفق ضوابط محددة وحددت وقت معين لكل محافظة للتقديم على شراء الأراضي المخصصة للبناء من قبل الوزارة، وراعت الحكومة في تخصيص الأراضي أن تكون مدن حديثة مخططة لا يحدث بها أي تكدسات في المستقبل.

أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية العراقية

كانت وزارة الإسكان قد أعلنت منذ يومين عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، عن خطة التقديم على شراء الأراضي إلكترونياً، وحددت وقت معين لكل محافظة للتقديم وهو ما سنقدمه لكم داخل المقال وكانت المهندسة / نازنين محمد واسو وزيرة الإسكان، قد وجهت الوزارة بإعلان جدول التقديم عبر مركز نظم المعلومات، وفقاً للمادة 25 / ثالث من قانون 21 لسنة 2013 لبيع وإيجار أموال الدولة.

ألية وخطة التقديم الإلكتروني لشراء الأراضي للمحافظات العراقية

أسماء المشمولين بقطع الأراضي السكنية

نشر رئيس الوزراء العراقي السيد / مصطفى الكاظمي عبر حسابة الرسمي على موقع تويتر تغريده قال فيها، أن الحكومة نشرت عبر منصة داري كافة الضوابط وطرق إجراء المفاضلة بين المتقدمين، لشراء الأراضي حتى يطمئن المواطنون على أنهم سيحصلون على مفاضلة شفافة ونزيهة، وقال الكاظمي أنه يأمل في أن تكون هذه الخطوة هي أولى خطوات حل مشكلة الإسكان في العراق، وقال في نهاية ألتغريده “وعدنا شعبنا وأوفينا”.

وزارة الإسكان والأعمار العراقية

وزارة الإسكان والإعمار العراقية من الوزارات الهامة في الحكومة العراقية، ولها تفاعل مباشر مع المواطنون فهي المعنية بتوفير أهم متطلبات الحياة، وهي السكن الذي يشعر المواطن بأمان والطمأنينة، وتعمل الوزارة بجد في هذا الشأن وتعد وزارة الإسكان من أهم وزارات الحكومة العراقية، ويرتئسها المهندسة نازنين محمد واسو، وتأمل أن تكون الأراضي التي سيتم طرحها للمواطنين تعمل على حل أزمة الإسكان في مختلف المدن والمحافظات العراقية