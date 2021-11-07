المساعدة المقطوعة 1443هـ ، من أهم برامج التكافل الاجتماعي التي أنشأتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وتعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطن السعودي محدود الدخل، والمواطنين الغير قادرين على العمل بسبب عجز جزئي أو كلي، وكبار السن اللذين ليس لديهم دخل ثابت يعينهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية، كما تمنح لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، ويتم اختيار المتقدمين للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي حسب أولية التقديم، ويكون الاختيار بكل حيادية حيث يتم اختيار الحالات الأكثر احتياجاً بكل موضوعية دون تحيز لأحد، من خلال دراسة كل حالة على حدة ومدى انطباق الشروط عليها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على موعد نزول المساعدة المقطوعة 1443هـ ورابط وشروط التقديم.

موعد نزول المساعدة المقطوعة 1443هـ

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أنه لا يوجد وقت معين لصرف المساعدات المقطوعة، لأنها ليست منحة شهرية تقدم كل شهر، ويصدر بها أمر سامي من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتمنح مرة واحدة في العام لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي والمواطنين اللذين ليس لديهم أي دخل آخر ثابت، كما تمنح مرة كل عامين للمواطنين اللذين يحصلون على دخل آخر غير معاش الضمان الاجتماعي، ويستطيع أي مواطن سعودي التقديم على المنحة من خلال الدخول على رابط المساعدة المقطوعة الموجود على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على المنحة وهى كما يأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الأصل، ويستثنى من هذا الشرط أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي. لا يقل عمر المتقدمين للحصول على المنحة عن 35 عاماً. تمنح لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي مرة كل عام، كما تمنح للمواطنين اللذين ليس لديهم دخل شهري ثابت. تعطى مرة كل عامين للمواطنين اللذين لديهم دخل شهري ثابت بجانب معاش الضمان الاجتماعي. تمنح للشخص الأعزب الذي يتخطى راتبه الشهري 3000 ريال سعودي. تمنح للمواطن المتزوج ولا يتخطى راتبة الشهري 8640 ريال سعودي. لا يتجاوز دخل المتقدم للحصول على المقطوعة الحد المانع للصرف. يتم صرفها للمواطنين السعوديين حسب أولية التقديم عليها، حيث يتم وضع المتقدمين على قوائم الانتظار لحين الصرف. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة السعودية 30 ألف ريال سعودي، ويتم حساب القيمة من خلال تحديد عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري.

الفئات التي تنطبق عليها شروط المساعدة المقطوعة

هناك بعض الأفراد اللذين تمنح لهم هذه الإعانات وتنطبق عليه الشروط وهم كما يلي:-

أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

المواطنين السعوديين من أصحاب العجز الكلي أو الجزئي.

كبار السن اللذين ليس لديهم دخل شهري يعينهم على تلبية احتياجاتهم.

المطلقات وليس لديهم ما يعولهم أو ليس لديهم دخل يتعايشون منه.

الأرامل وليس لديهم دخل غير معاش الضمان.

المهجورات ولا يعرفون مكان الزوج.

خطوات الاعتراض على تأخير صرف المساعدة المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية الخطوات التي يجب أن يتبعها المستفيدين عند الاعتراض على تأخير مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-