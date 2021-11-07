لعبة GTA: Liberty City Stories للاندرويد التثبيت الآن ومتطلبات تشغيل لعبة GTA V

لعبة GTA: Liberty City Stories ، هي إحدى إصدارات لعبة Grand Theft Auto المقدمة من شركة روك ستار جيم. حيث يبحث الكثيرين من خلال محرك بحث جوجل عن كيفية التثبيت علي الجوالات الاندرويد. فلا تقلق عزيزي المستخدم أنت الآن في المكان الصحيح والذي سوف يقوم بشرح كيفية التثبيت بالتفصيل. ولكن أولا دعونا نتحدث عن منذ متى تم إصدار هذه اللعبة وكيفية لعبها. تم إصدار هذه اللعبة أول مرة علي أجهزة PC عام 2003. وكانت لعبة GTA V تعمل بشكل بدائي ورسوميات ضعيفة حتي تعمل علي أجهزة الكمبيوتر في ذلك الوقت بإمكانياتها الضعيفة. أما بالنسبة لطريقة اللعب فهي لم تتغير إلي وقتنا هذا. حيث يقوم شخص سئ السمعة بسرقة وقتل المواطنين وسرقة سياراتهم. ومع الوقت والتحديثات قامت شركة روك ستار بإصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city وإصدار Grand Theft Auto: San Andreas علي الكمبيوتر كأحدث أنظمة وتقنيات لتشغيل اللعبة. كما تم إصدارها رسميا علي البلاي سيتشن ومنذ ثلاثة سنوات تم إصدارها رسميا علي أجهزة الجوال والتي تعمل بنظام أندرويد. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم كيفية تثبيت لعبة GTA: Liberty City Stories للاندرويد. كما سنستعرض المتطلبات التي يجب أن يتم توافرها في الجوال لتشغيل اللعبة بنجاح. كل ذلك عبر الأسطر القليلة القادمة فتابعوا معي.

تثبيت لعبة GTA: Liberty City Stories للاندرويد بالخطوات

جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز هي لعبة جديدة من إحدى ألعاب GTA V APK تم إصدارها مؤخرا. كما تصدرت محركات البحث عن كيفية تثبيت هذا الإصدار الحديث والممتع. ومن تجربة بعض المستخدمين فكان رد فعلهم أنها لعبة رائعة ولكن ليست مثل إصدار Grand Theft Auto: San Andreas الذي يعد أقوى إصدارات لعبة Grand Theft Auto. نظرا للتصميم الهائل والرسوميات التي تشبه الحقيقة نوعا ما. ولكيفية التثبيت الصحيحة لعبة GTA: Liberty City Stories يجب إتباع الخطوات الصحيحة القادمة.

نحن جميعا لدينا كنزا كبيرا علي جوالاتنا وهو تطبيق جوجل بلاي المنصة الأمن في تثبيت أي من البرامج والألعاب الإلكترونية. فيجب الدخول علي تطبيق جوجل بلاي.

كما يجب أن نبحث علي جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز في مربع البحث.

في مربع البحث. ستظهر الكثير من إصدارات لعبة GTA V للاندرويد. وننصح بتثبيت الإصدار الأفضل Grand Theft Auto: San Andreas نظرا أن سعره نفس سعر إصدار جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز.

نظرا أن سعره نفس سعر إصدار قم بخيار الآن الإصدار الفضل لديك والنقر عليه.

الآن قم بالضغط علي ثمن اللعبة وهو 30 ريالا سعوديا. بينما سعرها في جمهورية مصر العربية 130 جنيها مصريا.

كما يجب اختيار طريقة دفع ثمن لعبة GTA V APK بفيزا أو ماستر كارد. أو أي من الطرق المتاحة لدي دولتك.

بفيزا أو ماستر كارد. أو أي من الطرق المتاحة لدي دولتك. بعد عملية الدفع سيظهر زر التثبيت قم بالنقر عليه واستمتع باللعب والمغامرة.

متطلبات تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز GTA V APK

هذه اللعبة الجديدة لا تتطلب كثير متطلبات تعوق المستخدمين لتشغيلها مثل الإصدار الأفضل Grand Theft Auto: San Andreas. ولكنها تشبه كثيرا إصدار Grand Theft Auto: Vice city في طريقة اللعبة وشكل الأشخاص والسيارات. كما يتم تشغيلها أيضا بنفس متطلبات لعبة GTA V للاندرويد فايس سيتي تقريبا.

حجم لعبة GTA: Liberty City Stories علي جوجل بلاي 2.5 جيجا بايت بينما ينصح أن يكون الجوال به مساحة لا تقل عن 5 جيجا.

علي جوجل بلاي 2.5 جيجا بايت بينما ينصح أن يكون الجوال به مساحة لا تقل عن 5 جيجا. لعبة جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز تعمل علي رامات لا تقل عن 4 جيجا.

تعمل علي رامات لا تقل عن 4 جيجا. كما تعمل على نظام اندرويد 11 ويعتبر أحدث الأنظمة من اندرويد.

تعمل أيضا اللعبة علي معالج من الفئة المتوسطة. فلا داعي لشراء جوال باهظ الثمن لتشغيل اللعبة.

كما تعمل لعبة Grand Theft Auto بمعالج رسوميات ليس قويا بل أيضا يعمل علي معالج رسومي متوسط ومتوفر في معظم الجوالات الحالية في الفئة المتوسطة.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم بالخطوات التفصيلية تثبيت لعبة GTA: Liberty City Stories للاندرويد. كما أستعرضنا لكم المتطلبات التي يجب أن يوفرها جوالك لتشغيل لعبة GTA V الجديدة. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب. كما يجب أن نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.