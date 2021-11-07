كورونا بالدول العربية: العراق يسجل إصابات كبيرة.. والبحرين تواصل صفر وفيات

جدة - نرمين السيد - ففى العراق، أعلنت وزارة الصحة، الأحد، تسجيل 924 إصابة جديدة، و25 وفاة، وتماثل 1405 أشخاص للشفاء، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و66 ألفا و863 حالة، والوفيات إلى 23 ألفا و344 حالة، والشفاء إلى مليونين و14 ألفا و862 حالة بنسبة 97.7%.

وفى البحرين، لم يتم تسجيل أى وفيات متعلقة بالفيروس، فيما سجلت 30 إصابة جديدة، وتعافى 48 حالة، ليصل العدد الإجمالى للمتعافين إلى 275 ألفا و297 حالة.

أما فى الإمارات، سجلت وزارة الصحة 70 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالى إلى 740 ألفا و432 حالة، و92 حالة شفاء، ليرتفع الإجمالى إلى 734 ألفا و888 حالة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 2140 حالة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.

وفى فلسطين، قالت وزيرة الصحة مى الكيلة، إنه تم تسجيل 8 وفيات و198 إصابة جديدة و248 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافى من الفيروس بلغت 98.1%، ونسبة الإصابات النشطة 0.9%، والوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفى السعودية، سجلت وزارة الصحة 40 إصابة، وحالة وفاة واحدة، و64 حالة شفاء، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 548 ألفا و930 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و804 حالات، والشفاء إلى 537 ألفا و858 حالة.