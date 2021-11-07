الكاظمى يؤكد المضى فى مشروع الإصلاح وتعزيز قوة العراق

جدة - نرمين السيد - وأعرب الكاظمى -فى بيان لمجلس الوزراء العراقى- عن امتنانه للمواقف الوطنية الجادة والمستنكرة للاعتداء، التى صدرت عن مختلف الجهات الدولية والوطنية وأكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق حكومةً وشعباً.

واستقبل الكاظمى فى وقت سابق اليوم الأحد، رئيس ائتلاف النصر الدكتور حيدر العبادى، وعبر الدكتور العبادى خلال اللقاء عن شجبه واستنكاره لحادثة الاعتداء الإرهابى الذى تعرض له رئيس مجلس الوزراء، واصفاً إياها بمحاولة جر العراق إلى فوضى.

ونجا رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، من محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها بواسطة طائرة مُسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته فى المنطقة الخضراء وسط بغداد، فى وقت سابق اليوم الأحد.